Humanitarni turnir za Odeljenje psihijatrije (Foto)

preuzeta fotografija, OB SM

U organizaciji Učeničkog parlamenta Mitrovačke gimnazije i uz podršku Kancelarije za mlade Grada Sremska Mitrovica, juče je održan humanitarni turnir u basketu 3h3 u fiskulturnoj sali ove škole. Na turniru su učestvovali prethodno prijavljeni učenici svih šest srednjih škola iz našeg grada. Mladi su želeli da realizuju jedno dobro delo, a u susret Svetskom danu mentalnog zdravlja, 10. oktobra.

„Cilj je bio da pomognu opremanje Odeljenja psihijatrije mitrovačke Opšte bolnice i uz podršku profesora i drugara, pokažu da je mentalna higijena opšte populacije izuzetno bitna, identično kao i somatsko zdravlje. Naravno, ne bi smela izostati pomoć dece i omladine svim bolesnima koji se tu leče, u O deljenju psihijatrije Opšte bolnice. Ideja za ovo je potekla od samih učenika koji uz svoje profesore stasavaju i znaju da je holistički pristup u lečenju jedan od najsavršenijih u lečenju, resocijalizaciji i oporavku obolelih. Poruka koju učenici šalju svima u svetu, a posebno bolesnima, jeste upravo ta – nikada ne odustajati od pomoći bolesnima i svima koje nazivamo bližnji.” rekao je veroučitelj Stefan Nedić, jedan od domaćina ove humanitarne akcije.

Gimnazijalci planiraju da nastave sa organizacijom sličnih aktivnosti u narednom periodu, kako za našu bolnicu, tako i za pojedince kojima je pomoć najpotrebnija.

(Pres služba Opšta bolnica Sremska Mitrovica)