STV saznaje: Visokopozicionirani policajac učestvovao u saobraćajnoj nezgodi – biciklista teško povređen

preuzeta fotografija

Ko je visokopozicionirani policajac Policijske uprave za Srem koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je teško povređen biciklista? Prema nezvaničnim informacijama jedno lice je zadobilo teže telesne povrede, a okolnosti nezgode još uvek nisu poznate. Prema našim informacijama, među akterima saobraćajne nezgode je načelnik jedne policijske stanice u Sremu. Javnost očekuje zvanične informacije i potpunu transparentnost istrage.

Sremska TV, zatražila informacije o ovoj nezgudi, očekujemo zvonično soobщenje.

Uskoro opširnije.