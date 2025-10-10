Otežano trgovanje na Produktnoj berzi – nesklad u cenama i razlika u paritetima

Nedeljni izveštaj sa Produktne berze pokazuje da je bio izražen nesklad u cenama i razlika u paritetima ponude i tražnje, što je dovelo do otežanog postizanja dogovora između kupaca i prodavaca. Ukupan promet iznosio je 2.653 tona robe, finansijske vrednosti 69.482.532,00 dinara.

Veća ponuda u odnosu na tražnju bila je primetna tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza. Kako je nedelja odmicala, na strani tražnje beležio se silazni trend cene, što je uticalo na smanjenje obima prometa. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 22,50 do 23,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,58 din/kg bez PDV-a (24,83 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 0,98 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu.

Pad cene pšenice

Cena pšenice registrovala je pad od 2,56 odsto u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu. Tražnja je i tokom ove nedelje bila izražena od strane izvoznika i trgovaca, koji kupuju pšenicu sa nižim sadržajem proteina. U ponudi se nalazila i kvalitetnija pšenica, ali su mlinari, kao najčešći kupci za ovakav kvalitet, usled dobre snabdevenosti, pokazali slabo interesovanje za kupovinom.

Kupoprodajni ugovori zaključeni su za manje količine pšenice po ceni od 20,70 do 20,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,74 din/kg bez PDV-a (22,81 din/kg sa PDV-om).

Rast cene ječma

Tržište sojinog zrna obeleženo je smanjenom aktivnošću i oscilacijama u odnosu ponude i tražnje. Početkom nedelje, tražnja je bila veća u odnosu na ponudu, uz više cenovne zahteve prodavaca. Sojinim zrnom trgovalo se po ceni od 51,00 din/kg bez PDV-a (56,10 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Statistički, cena je ostala na prošlonedeljnom nivou. Od sredine nedelje, došlo je do promene tržišnih uslova – ponuda se povećavala, dok je tražnja oslabila. Kupci su se orijentisali na manje količine i po nižim cenama, te je dalje trgovanje izostalo.

Povećana potražnja u kombinaciji sa smanjenom količinom ječma dostupnog na tržištu, uslovila je rast cene ove žitarice. Berzanski ugovori zaključeni su za stočni ječam po ceni od 22,10 do 22,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,38 din/kg bez PDV-a (24,62 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 3,94 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Veštačkim đubrivom trgovalo se u formulaciji NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 po ceni od 56,53 din/kg (481 eur/t) bez PDV-a, dok je cena za džambo vreće iznosila 55,82 din/kg (475 eur/t) bez PDV-a. NP 5:30 u džambo vrećama prometovan je po ceni od 50,38 din/kg (430 eur/t) bez PDV-a, na paritetu CPT kupac.

(Redakcija)