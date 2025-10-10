Inđija: Uskoro Kancelarija za legalizaciju (Video)

Na današnjem sastanku Sistema 48 u Inđiji, dvonedeljne izveštaje o radu podneli su Javno preduzeće “Inđija put”, Predškolska ustanova “Boško Buha”, Sportski centar, kao i Opštinska uprava. Nakon sastanka, odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Opštine Marko Gašić je najavio otvaranje kancelarije u Opštini Inđija, u kojoj će građani moći da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa legalizacijom objekata u skladu sa novim Zakonom o legalizaciji, koji se trenutno nalazi pred poslanicima u Narodnoj skupštini.