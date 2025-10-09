Sveti apostol i evanđelista Jovan

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Apostol i evanđelista Jovan bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista. Jedini je on, sa Svetom Bogomajkom, ostao pod Krstom raspetog Gospoda, ne napuštajući ga, obećavši da će čuvati Presvetu Bogorodicu i služiti joj sve do Njenog uspenija. Crkva dva puta u godini proslavlja ovog svetitelja: 9. oktobra , kada se sećamo njegovog upokojenja, i 21. maja, jer na taj dan iz njegovog groba se širi čudesni i, kako vernici kažu, lekoviti prah, koji su uzimali i time isceljivali svoje muke i razne bolesti.