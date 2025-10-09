Doneta odluka zbog tragedije u Domu za stare u Vojki

Viši sud u Sremskoj Mitrovici izrekao je meru bezbednosti lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi N.T., optuženom da je izazvao požar u Domu za stara i nemoćna lica u Vojki 10. novembra prošle godine, kada su stradale tri osobe. Tužilaštvo je, kako pišu mediji , predložilo sudu da mu izrekne meru bezbednosti obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, jer je veštačenjem utvrđeno da nije bio uračunljiv u trenutku izvršenja dela, što je sud prihvatio. Ovo je prvostepena presuda na koju postoji pravo žalbe Apelacionom sudu u Novom Sadu , rečeno je u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Pored ovog predmeta, za 20. novembar je zakazan početak suđenja Đ.G. i M.J., vlasnicima Doma za stara i nemoćna lica u Vojki. Oni su optuženi za krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti, prenose mediji.