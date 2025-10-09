Bespovratna subvencija za mlade stočare do 3 miliona dinara

preuzeta fotografija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava namenjenih mladima u ruralnim područjima Vojvodine u 2025. godini, i to za nabavku kvalitetnih priplodnih grla.

Cilj konkursa je, kako je navedeno, podsticanje ostanka mladih u selima, odnosno njihov povratak iz gradova. Prijave se mogu podneti do 17. oktobra, a za buduće stočare je ukupno predviđeno 100 miliona dinara.

Subvencije su bespovratne i namenjene su za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa (goveda, ovaca i koza), kao i za priplodna grla goveda, ovaca, koza i svinja koja se koriste za proizvodnju mesa.

Sredstva se dodeljuju u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije, pri čemu se vrednost investicije računa bez PDV-a, navodi se u tekstu konkursa.

Maksimalni iznos po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.000.000 dinara, dok minimalni iznos iznosi 500.000 dinara. Pravo na podsticaje imaju fizička lica starija od 18 godina koja, u trenutku podnošenja zahteva, ne smeju imati više od 40 godina, koja su prvi put upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci gazdinstava nakon 1. aprila 2024. godine i koja do sada nisu ostvarivala pravo na podsticaj .