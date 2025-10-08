Ponovno suđenje zbog sukoba oko tartufa

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici u toku je ponovno suđenje Dejanu Eriću (43) iz Rume, optuženom da je u decembru 2020. godine u šumi kod Jaraka ubio braću Jeličić iz Futoga. Prethodno je Apelacioni sud u Novom Sadu Eriću ukinuo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora.

Prema izvoru bliskom ovom slučaju , saznajemo da je Apelacioni sud ocenio da je činjenično stanje u prvom postupku bilo pogrešno i nepotpuno utvrđeno, pa je naloženo novo neuropsihijatrijsko veštačenje i ponavljanje suđenja. Kako prenose mediji, na glavnom pretresu Erić je saslušan, a sledeće ročište zakazano je za 26. decembar.

Podsećamo, prema optužnici, 6. decembra 2020. godine u šumi kod Jaraka došlo je do sukoba između braće Erić i braće Jeličić zbog sakupljanja tartufa. Erić je, prema navodima tužilaštva, ispalio tri hica – dva u jednog, jedan u drugog Jeličića. Ključno pitanje ostaje: da li je Erić delovao u nužnoj odbrani ili je svesno ubio dvojicu muškaraca? U istom slučaju bio je uhapšen i Erićev brat, ali je tužilaštvo odustalo od njegovog gonjenja, pa je u daljem postupku bio svedok.