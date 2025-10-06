“Digitalna škola crtanja za decu sa sela”

Kulturni centar „Pećinci” realizuje jedinstveni edukativni program pod nazivom „Digitalna škola crtanja za decu sa sela”, namenjen najmlađima iz svih 15 naselja opštine Pećinci. Početak realizacije programa usklađen je sa obeležavanjem Dečije nedelje, koja traje od 6. do 12. oktobra, kao simbolična poruka podrške deci i njihovim pravima.

Projekat je osmišljen sa ciljem da deci osnovnoškolskog uzrasta, bez obzira na socijalni status, omogući besplatan pristup kvalitetnom umetničkom obrazovanju putem onlajn časova. Program obuhvata 12 tematskih časova iz različitih oblasti vizuelnih umetnosti – slikarstva, vajarstva, dizajna, umetničke fotografije i primenjenih umetnosti.

Pored toga, planirana je i onlajn izložba radova nastalih tokom trajanja škole, koja će biti dostupna široj javnosti krajem godine.

„Digitalna škola crtanja za decu sa sela” realizuje se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Opštine Pećinci.

