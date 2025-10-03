U Ravnju potvrđen još jedan slučaj afričke kuge svinja

U selu Ravnje kod Sremske Mitrovice potvrđen je još jedan slučaj afričke kuge svinja. Zaraza je otkrivena u okviru jednog gazdinstva, na dve adrese. Kako su saopštile nadležne službe, bolest nije opasna po ljude, ali nanosi veliku štetu stočarstvu i izaziva zabrinutost među meštanima i vlasnicima farmi. Veterinarske ekipe odmah su izašle na teren i preduzele sve neophodne mere. Oko 200 svinja, koje su bile zaražene ili pod sumnjom, eutanazirano je, a u selu su uvedene stroge kontrole kretanja domaćih životinja. Nadležni apeluju na stočare da se strogo pridržavaju biosigurnosnih mera i da svaku promenu u zdravstvenom stanju životinja odmah prijave.

Kristina Bojić