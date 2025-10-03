Povećana tražnja za kukuruzom i ječmom

Usled slabog angažovanja ponuđača i cenovnog spreda ponude i tražnje, pšenicom se izuzetno malo trgovalo.

Nedelju za nama, na Produktnoj berzi, obeležila je povećana tražnja za kukuruzom i ječmom. Cene ovih žitarica ostvarile su rast, dok je cena sojinog zrna ostala na prošlonedeljnom nivou. Ukupan promet iznosio je 6.532 tona robe, finansijske vrednosti 172.375.120,00 dinara.

Kukuruz 22,80 din/kg bez PDV-a

Primat u trgovanju, drugu nedelju za redom, zauzeo je kukuruz, uzimajući udeo od 56 odsto u ukupnom nedeljnom prometu. Strukturu kupaca činili su domaći prerađivači i trgovci, čije je interesovanje mahom bilo usmereno na kukuruz bez analize na aflatoksin. Kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 22,50 do 23,00 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 22,80 din/kg bez PDV-a (25,08 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 0,40 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu.

Pšenicom se slabije trgovalo

Ponder cena iznosila je 21,28 din/kg bez PDV-a (23,41 din/kg sa PDV-om). Zbog učešća pšenice sa min. 13 odsto proteina u ukupnom prometu, statistički podaci pokazuju rast cene od 2,31 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Bez trgovanja suncokretom

Sojinim zrnom trgovalo se na jedinstvenom cenovnom nivou od 51,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta (56,10 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Uzimajući u obzir ukupno ponuđenu količinu ove uljarice tokom nedelje, možemo reći da je aktivnost ponuđača i dalje slaba.

Kada je reč o suncokretu, nije bilo veće aktivnosti tržišnih učesnika ni na strani tražnje ni na strani ponude, te je trgovanje izostalo. Suncokretova sačma prometovana je po ceni od 28,00 din/kg bez PDV-a (33,60 din/kg sa PDV-om). Kako se radna nedelja bližila kraju, primetan je bio rast cene u ponudi, ali ove ponude nisu naišle na adekvatan odgovor kupaca.

Veštačkim đubrivom trgovalo se u formulaciji NPK 6:24:12 u džambo vrećama po ceni od 51,57 din/kg (440 eur/t) bez PDV-a. NPK 10:26:26 u džambo vrećama prometovan je po ceni od 66,16 din/kg (563 eur/t) bez PDV-a, dok je NPK 15:15:15 u džambo vrećama prometovan po ceni od 54,17 din/kg (461 eur/t) bez PDV-a.

