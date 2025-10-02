Radovi na više lokacija (Video)

preuzeta fotografija

Radnici „Inđijaputa” su ovih dana aktivni na više lokacija. Kako je objavljeno na Instagram nalogu preduzeća, u ulici „Svetog Save” nakon završetka radova na sanaciji mreže atmosferske kanalizacije, izvode se radovi na asfaltiranju dela te ulice. Preko puta Kulturnog centra počeli su radovi na sanaciji parkinga. Stara podloga, koja je, kako piše, bila u lošem stanju, se uklanja, nakon čega sledi nasipanje kamena i ugradnja završnog sloja asfalta. Jedan od većih projekata koji očekuje „Inđijaput”, a o čemu je na poslednjem sastanku Sistema 48 bilo reči, je rekonstrukcija ulice „Branka Radičevića”.