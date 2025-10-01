Rezultati utakmica 2. kola Druge lige Vojvodine u rukometu (Video)

Svoju prvu pobedu u novoj drugoligaškoj sceni Vojvodine su ostvarili rukometaši Sombora. U lokalnom derbiju su savladali tim Apatina. Rezultati utakmica 2.kola:
GRUPA “A”:
DALMATINAC RIĐICA – KLJAJIĆEVO-ČONOPLJA 33 : 29
PIK PRIGREVICA – SRBOBRAN ELAN 30 : 24
SOMBOR – APATIN 33 : 16
SLOBODNA JE BILA EKIPA HAJDUK
GRUPA “B”:
RADNIČKI KOVIN – CREPAJA 31 : 28
DOLOVO JABUKA – RADNIČKI JAŠA TOMIĆ 27 : 23
BUDUĆNOST ALIBUNAR – RADNIČKI NOVI SAD 28 : 39
U OVOM KOLU SLOBODNA JE EKIPA RUMA
Rukometašice Jabuke su se sa pobedom pridružile ekipi Vrbasa na vrhu tabele Druge lige Vojvodine. Rezultati utakmica 2.kola:
MOKRIN – VRBAS 39 : 41
DOLOVO – PETROV-KAĆ 34 : 25
ODŽACI – NAFTAGAS 30 : 29
SREM 2-LSK SREMSKA MITROVICA – HALAS JOŽEF 2 24 : 30
JABUKA – APATIN 31 : 27
SLOBODNA JE BILA EKIPA RUSIN