Rezultati utakmica 2. kola Druge lige Vojvodine u rukometu (Video)

October 1, 2025

Svoju prvu pobedu u novoj drugoligaškoj sceni Vojvodine su ostvarili rukometaši Sombora. U lokalnom derbiju su savladali tim Apatina. Rezultati utakmica 2.kola:

GRUPA “A”:
DALMATINAC RIĐICA – KLJAJIĆEVO-ČONOPLJA 33 : 29 
PIK PRIGREVICA – SRBOBRAN ELAN 30 : 24 
SOMBOR – APATIN 33 : 16 

SLOBODNA JE BILA EKIPA HAJDUK

GRUPA “B”:
RADNIČKI KOVIN – CREPAJA 31 : 28 
DOLOVO JABUKA – RADNIČKI JAŠA TOMIĆ 27 : 23 
BUDUĆNOST ALIBUNAR – RADNIČKI NOVI SAD 28 : 39 

U OVOM KOLU SLOBODNA JE EKIPA RUMA

Rukometašice Jabuke su se sa pobedom pridružile ekipi Vrbasa na vrhu tabele Druge lige Vojvodine. Rezultati utakmica 2.kola:

MOKRIN – VRBAS 39 : 41 
DOLOVO – PETROV-KAĆ 34 : 25 
ODŽACI – NAFTAGAS 30 : 29 
SREM 2-LSK SREMSKA MITROVICA – HALAS JOŽEF 2 24 : 30 
JABUKA – APATIN 31 : 27 

SLOBODNA JE BILA EKIPA RUSIN

