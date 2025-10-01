Od danas minimalna zarada veća za 9,4 odsto

preuzeta fotografija

Minimalna zarada u Srbiji od danas uvećana je za 9,4 odsto, odnosno sa 457 evra na 500. Podsećanja radi, Vlada Srbije sa sindikatima i poslodavcima dogovorila je još jedno redovno povećanje minimalca, od 1. januara 2026, u iznosu od 10,1 odsto. “To znači da će minimalna zarada od 1. januara biti 551 evro. Kumulativno, to je povećanje od 37 odsto, što se do sada nikada u istoriji nije dogodilo tokom jedne godine”, kazao je ministar finansija Srbije Siniša Mali za RTS. On je ocenio da se povećanje minimalne zarade vrši u skladu sa fiskalnim pravilima kako se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost.