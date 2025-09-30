Rezultati utakmica Prve lige Vojvodine u rukometu (Video)

Rukometaši Putinaca su upisali i drugi vezani poraz na startu nove sezone u Prvoj ligi Vojvodine. Bodove iz Rume je odnela ekipa iz Pančeva.Rezultati utakmica 2.kola:
MLADOST TSK TEMERIN – JABUKA 32 : 23
ŽSK 1955 ŽABALJ – JEDINSTVO 30 : 25
BANATSKI KARLOVAC – CRVENA ZVEZDA 38 : 34
PUTINCI – RA DINAMO 22 : 32
HERCEGOVINA JAŠA TOMIĆ – METALAC 26 : 38
RADNIČKI 1958 ŠID – VOJVODA STEPA 27 : 27
U drugom takmičarskom danu premijernog kola Prve lige Vojvodine, rukometašice Pančeva su savladale u Rumi domaći sastav Slovena. Evo svih rezultata utakmica 1.kola:
PETROVARADIN – JADRAN 35 : 27
KRULE SIVAC – MLADOST 29 : 28
SLOVEN RUMA – PANČEVO 22 : 23
HALAS JOŽEF ADA – TEMERIN 2 IGRAJU U SREDU 8. OKTOBRA
SLOBODNA JE EKIPA KIKINDA