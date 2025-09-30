Nove cene struje od 1. oktobra

Od 1. oktobra 2025. godine građane i privredu očekuju više cene za prenos i distribuciju električne energije. Istovremeno, menja se granica za ulazak u skuplju, ” crvenu ” zonu potrošnje – sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno, a produžene su i određene povlastice za domaćinstva sa trofaznim priključcima, koje će važiti do kraja 2026. godine. Na osnovu zahteva ” Elektromreže Srbije ” i ” Elektrodistribucije Srbije ” , Agencija je odobrila sledeće promene: cena prenosa struje biće veća za 10 procenata u odnosu na cenu iz oktobra 2021. godine. Cena distribucije struje (ono što građani i privreda plaćaju za dovod struje do svojih objekata) biće veća za 16 procenata u odnosu na isti period.