Afrička kuga svinja potvrđena u Ravnju: Zabrinutost među stočarima

preuzeta fotografija

U Sremskomitrovačkom selu Ravnje u jednom gazdinstvu potvrđen je slučaj afričke kuge svinja, saopštile su nadležne službe. Bolest, koja ne predstavlja opasnost za ljude, ali nanosi veliku štetu stočarstvu, izazvala je zabrinutost među meštanima i vlasnicima farmi u tom kraju. Veterinarske ekipe su odmah po prijavi izašle na teren i preduzele sve potrebne mere. Zaražene i sumnjive životinje, oko 50 svinja, su odmah eutanazirane, a na području sela uvedene su stroge kontrole kretanja domaćih svinja i traži se poštovanje biosigurnosnih mera, rekao je za Sremsku TV Radosav Panić, načelnik Gradske uprave za poljoprivredu. Afrička kuga svinja već je u prethodnom periodu zabeležena u nekoliko mesta na području Grada Sremska Mitrovica, a reč je o selima Radenković i Bosut.