Rezultati 2. kola Super “B” lige u rukometu

Rukometaši Kolubare i Obilića su uspešno započeli trku za povratak u Arkus ligu Srbije. Dve startne utakmice, dve pobede. Rezultati utakmica 2.kola:
LAVOVI BEOGRAD – SLAVIJA 33 : 31
CRVENKA JAFFA – VRBAS 22 : 23
OBILIĆ BEOGRAD – POTISJE PLETEKS 30 : 29
VOŽDOVAC 2012 BEOGRAD – KOLUBARA 38 : 44
INĐIJA – LAVOVI BP 29 : 29
SPARTAK SUBOTICA – SIVAC 69 27 : 30
Prvi duel imenjakinja u novoj sezoni Super „B“ lige Srbije je odigran u Beogradu. Gošće iz Kragujevca za gol više dat bolje. Srem upisao prvenac. Rezultati utakmica 2.kola:
JUNIOR BEOGRAD – TOPLIČANIN 24 : 37
MLADI RADNIK SMEDEREVO – VOJVODINA 21 : 30
SREM SREMSKA MITROVICA – SPARTAK 31 : 28
LOZNICA GRAD – ZEJEČAR 1949 34 : 21
RADNIČKI BEOGRAD – SDP RADNIČKI 23 : 24
SLOBODNA JE BILA EKIPA PRIJEPOLJE