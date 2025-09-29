Rezultati 2. kola Super “B” lige u rukometu

Rezultati Rezultati Rukomet | September 29, 2025

Rukometaši Kolubare i Obilića su uspešno započeli trku za povratak u Arkus ligu Srbije. Dve startne utakmice, dve pobede. Rezultati utakmica 2.kola: 

LAVOVI BEOGRAD – SLAVIJA 33 : 31 
CRVENKA JAFFA – VRBAS 22 : 23 
OBILIĆ BEOGRAD – POTISJE PLETEKS 30 : 29 
VOŽDOVAC 2012 BEOGRAD – KOLUBARA 38 : 44 
INĐIJA – LAVOVI BP 29 : 29 
SPARTAK SUBOTICA – SIVAC 69 27 : 30

Prvi duel imenjakinja u novoj sezoni Super „B“ lige Srbije je odigran u Beogradu. Gošće iz Kragujevca za gol više dat bolje. Srem upisao prvenac. Rezultati utakmica 2.kola:

JUNIOR BEOGRAD – TOPLIČANIN 24 : 37 
MLADI RADNIK SMEDEREVO – VOJVODINA 21 : 30 
SREM SREMSKA MITROVICA – SPARTAK 31 : 28 
LOZNICA GRAD – ZEJEČAR 1949 34 : 21 
RADNIČKI BEOGRAD – SDP RADNIČKI 23 : 24 

SLOBODNA JE BILA EKIPA PRIJEPOLJE

Povezane objave

Rezultati fudbalskih utakmica

Slab start rukometašica Srema (Video)

Startovala Super “B” liga u rukometu (Video)