Pretio da će doneti nož u školu!

Direktor sremskomitrovačke Osnovne škole “Jovan Popović , ” Slobodan Stojiljković, u telefonskom razgovoru Sremskoj televiziji potvrdio je da je jutros, oko 6 sati, dobio informaciju da jedan učenik sedmog razreda na Viber grupi preti da će u školu doneti hladno oružje. O tome je odmah obavešten školski policajac, i preduzete su sve, kako je rečeno, adekvatne mere bezbednosti u školi. U Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici dobili smo informaciju da je policija postupila po prijavi i da kod dečaka nije pronađeno hladno oružje. U ovaj slučaj su dalje uključene sve nadležne institucije. Potvrđeno nam je da škola danas redovno radi.