Menja se režim saobraćaja od Kuzmina do Sremske Mitrovice

preuzeta fotografija

Na deonici auto-puta od Kuzmina do Sremske Mitrovice i kod petlje Kuzmin, od danas, režim saobraćaja biće izmenjen. “Putevi Srbije” navode da će do 1. oktobra zalivati pukotine u asfaltu na deonici Kuzmin – Sremska Mitrovica, u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, ili zaustavna i vozna saobraćajna traka, u dužini do dva kilometra, u zavisnosti od lokacije izvođenja radova. Do 2. oktobra, tokom svetlog dela dana, izvodiće se radovi u okviru redovnog održavanja na petlji Kuzmin. U zoni radova saobraćaj će se odvijati jednosmerno, naizmeničnim propuštanjem vozila, koje će biti ručno regulisano. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.