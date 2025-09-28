Okupljana građana Srema protiv blokada (Foto/Video)

Širom Srema danas će biti održani skupovi “Građani protiv blokada”, sa početkom u 17 časova na više lokacija. Ovi skupovi su pod nazivom “Za normalnu Srbiju, za mir, za napredak” i najavljeni su kao mirna, porodična šetnja protiv studentskih blokada.

Veliki broj građana iz inđijske opštine okupio se u centru grada, odakle su krenuli u mirnu, porodičnu šetnju uz poruku NE blokadama.

U Šidu, Moroviću i Kukujevcima građani su na organizovanim skupovima ove nedelje rekli NE blokadama.

Građani iz Mačvanske Mitrovice i sela Severne Mačve okupili su se danas u 17 sati na pešačkom mostu sa porukom da su protiv blokada.

I ove nedelje građani Pećinaca su poslali poruku da žele da žive normalno, bez blokada i u miru.