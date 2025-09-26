Cena suncokreta u padu, pšenica i soja zabeležile rast

preuzeta fotografija

Primat u trgovanju zauzeo je kukuruz, čineći 76 odsto ukupnog nedeljnog prometa. Strukturu kupaca pretežno su činili domaći prerađivači i trgovci.

Preko Produktne berze ove nedelje ukupno je prometovano 3.170 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 99.792.425,00 dinara. Cene kukuruza i uljane repice zadržale su stabilan cenovni nivo, dok su cene pšenice i sojinog zrna zabeležile rast.

Primat u trgovanju zauzeo je kukuruz, čineći 76 odsto ukupnog nedeljnog prometa. Ovo tržište, tokom čitave nedelje, karakterisala je veća ponuda u odnosu na tražnju. Strukturu kupaca pretežno su činili domaći prerađivači i trgovci. Kupoprodajni ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,50 do 23,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,71 din/kg bez PDV-a (24,98 din/kg sa PDV-om).

U odnosu na prethodnu nedelju, primetno je cenovno odstupanje od -0,18 odsto. Količinski, najviše ponude bilo je u Bačkoj, dok su u pojedinim delovima Banata i u Sremu nuđene izuzetno male količine ove žitarice, uzrokujući značajnu razliku u ceni za isti kvalitet robe.

Bez većeg trgovanja pšenicom

U prvoj polovini nedelje na tržištu pšenice primetna je bila slaba aktivnost kupaca i ograničena ponuda. Od sredine nedelje došlo je do veće aktivnosti berzanskih učesnika, ali usled razlike u paritetima nuđene i tražene robe, kao i cenovnog spreda, nije došlo do većeg obima trgovanja.

Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 20,80 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na sedam dana ranije, cena je viša za 0,92 odsto.

Cena soje u porastu

Tržište soje bilo je pasivno uz ponudu manjih količina za prodaju. Od sredine nedelje viši cenovni nivo na strani tražnje rezultirao je trgovanjem. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 51,00 din/kg bez PDV-a (56,10 din/kg sa PDVom), pokazujući rast od 1,12 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Cena suncokreta niža je za 1,08 odsto u odnosu na prošlonedeljnu. Ovakav trend kretanja cene uslovio je povlačenje ponuđača. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 55,24 do 55,43 din/kg (470-473 eur/t) bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 55,40 din/kg bez PDV-a (60,93 din/kg sa PDV-om).

Uljana repica 51,71 din/kg bez PDV-a

Prometovana cena uljane repice kretala se od 51,68 do 51,79 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 51,71 din/kg bez PDV-a (56,88 din/kg sa PDV-om), pokazujući stabilan cenovni nivo (-0,08 odsto).

Od mineralnih đubriva, trgovanje je zaključeno za NPK 6:24:12 u pakovanju 25/1 po ceni od 52,03 din/kg (444 eur/t) bez PDV-a. Ugovori za NP 5:30 u džambo vrećama zaključeni su po ceni od 49,80 din/kg (425 eur/t) bez PDV-a, na paritetu CPT kupac.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza od 22. do 26. septembra

(Redakcija)