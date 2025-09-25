U subotu festival folklora u Karlovčiću

preuzeta fotografija

Veterani Kulturno-umetničkog društva „Karlovčić” u subotu, 27. septembra, organizuju Međunarodni festival folklora – veterani Čuvari tradicije Đeram. Na ovoj smotri folklora, u Domu kulture u Karlovčiću od 19 časova, domaćini će ugostiti prijatelje i kolege iz zemlje i inostranstva. Publiku očekuje raznovrstan program u kojem, pored domaćina, učestvuju i veterani kulturno-umetničkih društava iz Bavaništa, Temišvara i Putinaca. Ovu manifestaciju podržale su Mesne zajednice Karlovčić, Kulturni centar Pećinci i Opština Pećinci, a ulaz je besplatan za sve goste.