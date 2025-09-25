Svetski dan kontracepcije (Foto/Video)

Svetski dan kontracepcije obeležava se svake godine 26. septembra, a kampanja koja je pokrenuta 2007. godine na globalnom nivou ima za cilj da podigne svest o važnosti različitih metoda zaštite i odgovornog seksualnog ponašanja. Tim povodom je Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u Osnovnoj školi „Triva Vitasović Lebarnik” u Laćarku održao predavanje na temu kontracepcije, namenjeno pre svega mladima, kako bi imali priliku da se informišu i donesu odgovorne odluke o svom reproduktivnom zdravlju .

Kristina Bojić