Prikupljen školski pribor za decu sa Kosova i Metohije

preuzeta fotografija

U Laćarku je uspešno završena akcija prikupljanja školskog pribora i novčanih sredstava za decu sa Kosova i Metohije, koju je pokrenuo Miroslav Radišić u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Svi za Kosmet”. Ukupno je prikupljeno 160.340 dinara, a brojni meštani darivali su i školski pribor. Sva prikupljena novčana sredstva utrošena su za nabavku pribora, koji je predat organizaciji „Svi za Kosmet”. Donacija je potom uručena u manastiru Visoki Dečani, odakle će biti raspoređena najpotrebitijim mališanima. Organizatori ističu da je akcija još jedan primer solidarnosti i podrške deci sa Kosova i Metohije, kojima će školski pribor značajno olakšati predstojeću školsku godinu.