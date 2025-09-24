Obećana pomoć za sanaciju kuća

preuzeta fotografija

Predsednik Opštine Inđija, Marko Gašić, razgovarao je sa predstavnicima Roma, objavljeno je na Instagram nalogu opstina_indjija. Između ostalog, navedeno je da je Gašić na sastanku sa Udruženjem Roma razgovarao o uslovima života i mogućnostima poboljšanja stambene infrastrukture romske zajednice. Tom prilikom je dogovoreno da će Opština u narednoj godini izdvojiti sredstva za pomoć pripadnicima romske populacije u popravci i sanaciji njihovih kuća. Cilj je da svi građani imaju dostojne uslove za život, i dodao je da će lokalna samouprava nastaviti da pruža podršku ugroženim kategorijama stanovništva.