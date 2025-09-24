Međunarodni festival folklora „Miholjski dani” u Čortanovcima. Tradicionalna manifestacija „Miholjski dani” održaće se u subotu, 27. septembra, u dvorištu Osnovne škole u Čortanovcima. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom kulturnom programu, razgledaju izložbu domaćih proizvoda i rukotvorina, kao i da se uveče druže uz muziku. Organizatori manifestacije su Turistička organizacija opštine Inđija, opština Inđija i Mesna zajednica Čortanovci.
16:00 – IZLOŽBA LOKALNIH PROIZVODA I RUKOTVORINA
17:30 – DEFILE KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA
18:00 – KULTURNO-UMETNIČKI PROGRAM
20:00 – MUZIČKI PROGRAM: NINO ŠEMIĆ I ORKESTAR