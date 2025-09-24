BULATOVIĆ: ĐILAS JE SIMBOL BORBE PROTIV SRBIJE

Foto: TV Pink Printscreen

Dragan Đilas je bez premca najbolji primer i personifikacija političke propasti Srbije koja je trajala do 2012. godine i uvek kada se ovaj politički ološ oglasi, ponovo nas podseti zašto nikada više ne sme da nam se ponovi ovakav politički pobačaj kakav je Dragan Đilas, istakao je narodni poslanik Dejan Bulatović.

Bulatović je reagovao na Đilasovu izjavu da je pre tačno 25 godina na izborima pobeđena “zločinačka vlast socijalista, julovaca i radikala”, ali da i 25 godina kasnije Srbijom vladaju isti oni koji su “tuđu decu slali u ratove, razorili srpsku privredu i povukli državu Srbiju sa teritotorije Kosova”, a njegovu reakciju prenosimo u celosti:

– Komentariše u tekstu koji je objavljen pod njegovim imenom ali koji nije on bio u stanju da napiše, kako kaže, prve demoktatske izbore i spominje Zorana Đinđića? Onog istog Đinđića koji mu je zabranio učlanjenje u Demokratsku stranku jer je razumeo koliko je ljudsko smeće Dragan Đilas i da u politiku hoće samo da bi se nakrao i širio korupciju i nepotizam? Pominje Đinđića čiju je stranku razmontirao kao dete igračku, jer nema pojma o tome kako se vodi politika a kamoli država. Da li je u pitanju DS ili grad Beograd, nema šta nije unakazio svojim lopovskim prstima.

Dragan Đilas, prevarant, nasilnik i izdajica koji ima tačno 0% podrške u narodu ali ga to ne sprečava da uporno pokušava putem haosa i nesreće da se vrati na vlast.

Đilas bi ukinuo penzije, rukovao se sa Kurtijem i predao mu na zlatnoj tacni Kosovo, a svakog poštenog Srbina koji voli svoju zemlju proganjao bi kao najgoreg neprijatelja. Ekstraprofiter i grobar srpske opozicione politike bi još jedan krug da zajaši i da provoza Srbiju u svojoj bolesnoj nameri da uništi i poništi sve dobro što je Aleksandar Vučić uradio i izgradio. To je Đilasova namera, da zajedno sa njegovom udarnom pesnicom Marinikom Tepić, koju su ljudi celo leto tražili po kontejnerima, razori Srbiju da ne ostane kamen na kamenu.

Lopov, lažov, manipulator i prevarant, najveći ikada koga je Srbija videla. Uspeo je da ugura svoju pokvarenu političku njušku u Parlament i da ga zatruje svojim nasiljem i svakodnevnim pretnjama ubistvom predsednika Vučića i čitave njegove porodice.

Ipak, zvono za kraj meča se oglasilo. Pogrešio sam kad sam rekao da Đilas ima 0% podrške. Skliznuo je u debeli minus. Narod Srbije koji stoji nepokolebljivo u podršci predsedniku Vučiću svirao je kraj ovom političkom smećaru i poslao ga na deponiju gde mu je i mesto.

Jedino je ostala nepoznanica, zašto Tužilaštvo nikada nije imalo hrabrosti da Dragana Đilasa izvede pred lice pravde i natera ga da objasni građanima kako im je zavukao svoje lopovske ruke u džepove i oteo 619 miliona evra? Šta čeka Tužilaštvo, čega se boji i dokle će da uzmiče pred najobičnijom protuvom i lopovčinom, batinašem i neprijateljem svega što je zdravo, rodoljubivo i patriotsko u ovoj zemlji? Dokle će da ćute dok Đilas svakodnecno ugrožava život predsednika Vučića i njegove porodice i huška narod na građanski rat?

Zar sve to nije dovoljno da ova politička fukara konačno bude zaustavljena u svojim rušilačkim namerama? Narod Srbije zaslužuje odgovore.

Autor: A.A.