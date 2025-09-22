Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 6. KOLO:
SLOGA ČONOPLJA – OFK VRBAS (0-1)
INĐIJA – MLADOST OMOLJICA (2-2)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – GFK SLOVEN RUMA (3-0)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – MLADOST BAČKI JARAK (1-1)
NAFTAGAS ELEMIR – VETERNIK (2-0)
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK KIKINDA (3-1)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1-2)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – HAJDUK DIVOŠ (1-2)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 6. KOLO:
INDEX NOVI SAD – RADNIČKI 1910 ŠID (4-2)
SLOGA TEMERIN – ŠUMAR OGAR (0-0)
RADNIČKI NOVA PAZOVA – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (4-0)
DUNAV STARI BANOVCI – JEDINSTVO RUMENKA (4-2)
BORAC ŠAJKAŠ – LSK LAĆARAK (1-0)
PODUNAVAC BELEGIŠ – TSK TEMERIN (1-0)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (2-0)
JADRAN GOLUBINCI – HAJDUK BEŠKA (1-3)
SREMSKA LIGA, 6. KOLO:
1. MAJ RUMA – SLOGA VOGANJ (3-1)
NAPREDAK POPINCI – KAMENI AŠANJA (2-0)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – PARTIZAN VITOJEVCI (2-1)
LJUKOVO – POLET NOVI KARLOVCI (1-2)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (0-4)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – JEDINSTVO RUMA (3-2)
ČSK ČORTANOVCI – SREMAC VOJKA (1-0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – BORAC 1925 MARTINCI (1-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 5. KOLO:
GRANIČAR OBREŽ – POLET NIKINCI (0-3)
PLANINAC RIVICA – JEDINSTVO PLATIČEVO (0-1)
CAR UROŠ JAZAK – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (3-0)
SREMAC DOBRINCI – MLADOST BUĐANOVCI (5-2)
SLOGA MARADIK – HRTKOVCI (3-1)
OFK BRESTAČ – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (2-1)
KUPINOVO – KRUŠEDOL (3-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 5. KOLO:
BORAC RADENKOVIĆ – FRUŠKA GORA RUMA (0-6)
GRANIČAR KUZMIN – GRANIČAR ADAŠEVCI (0-3)
OFK BOSUT – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (1-1)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (0-0)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – SLOGA 1919 ERDEVIK (2-1)
NAPREDAK VAŠICA – GRANIČAR JAMENA (4-1)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – JEDINSTVO MOROVIĆ (3-0)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 4. KOLO:
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – GRANIČAR GRABOVCI (4-1)
BORAC KLENAK – JEDINSTVO KRALJEVCI (0-11)
BORAC STEJANOVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC (1-0)
DONJI PETROVCI – PSK PUTINCI (1-0)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 4. KOLO:
LOVAC KARLOVČIĆ – SLOVEN SIBAČ (1-3)
SREMAC DEČ – SLOGA KRNJEŠEVCI (5-2)
SU ROMA SREM SURDUK – VITEZ SUBOTIŠTE (0-2)
27. OKTOBAR ŠATRINCI – VOJVODINA NERADIN (6-1)
RUDAR VRDNIK – DUNAV NOVI SLANKAMEN (1-0)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: BORAC JARKOVCI
GFL SREMSKA MITROVICA, 3. KOLO:
BORAC VELIKI RADINCI – BSK BEŠENOVO (7-0)
SLOGA ČALMA – MITROS SREMSKA MITROVICA (0-1)
SREMAC JARAK – OFK SPARTA GRGUREVCI (1-4)
SLOBODA ŠAŠINCI – PLANINAC LEŽIMIR (4-0)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 3. KOLO:
OFK BAČINCI – JEDNOTA ŠID (4-0)
OMLADINAC BATROVCI – SINĐELIĆ GIBARAC (0-4)
BORAC ILINCI – OFK BINGULA (5-2)
SREMAC BERKASOVO – JEDINSTVO LJUBA (1-6)
