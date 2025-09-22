Optužnica za ubistvo Aleksandra JurišIća u Sremskoj Mitrovici na ispitivanju

Optužnica koju je Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici podiglo protiv petorice koji se terete za ubistvo Aleksandra Jurišića (34) iz Sremske Mitrovice još uvek nije potvrđena i nalazi se u fazi ispitivanja, piše novosadski „Dnevnik”. Kako je za taj list potvrđeno u tužilaštvu, optužnica je podignuta protiv okrivljenog S. B. (42) iz Vašice zbog krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnog dela falsifikovanje istrage, zatim protiv okrivljenih M. M. (32) iz mesta Međaši u Bosni i Hercegovini i M. T. (34) iz Laćarka zbog krivičnog dela teško ubistvo u pomaganju, kao i protiv okrivljenog S. K. (32) s prijavljenim prebivalištem u mestu Voćnjak i boravištem u Bijeljini, zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a protiv okrivljenog M. P. zbog krivičnog dela teško ubistvo u potstrekivanju.

Brutalno ubistvo Aleksandra Jurišića dogodilo se 17. januara oko 18.30 časova ispred porodične kuće žrtve u Sremskoj Mitrovici.