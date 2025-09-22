“Miholjski susreti sela” u nedelju u Ogaru

U dvorištu Aksentijevog kućerka u Ogaru, u subotu, 27. septembra, od 15.00 časova, Sremci će još jednom odati počast poljoprivrednoj kulturi koja ima kultni status u ovom kraju – kukuruzu, u okviru manifestacije „Miholjski susreti sela“, koju organizuje Turistička organizacija opštine Pećinci, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i Opštine Pećinci. Toga dana sve će biti podređeno kukuruzu. Pripremaće se kačamak, kokice, proja i neizostavni kolač na “kurzovini”, ali i lutkice i šeširi od kukuruzovine i čardaci od čokanja, a biće organizovano i takmičenje u brzom ručnom krunjenju kukuruza. Bogatim i raznovrsnim štandovima će se predstaviti udruženja žena iz pećinačke opštine, ali i iz celog Srema i Srbije, uz bogat zabavni i muzički program, prezentaciju narodnog stvaralaštva, radionice za decu, takmičenja i degustacije. Podršku u organizaciji Miholjskih susreta sela pružaju Udruženje žena „Ogarčanke“, Udruženje građana „Ogarnizacija“, Mesna zajednica Ogar i Sportski savez opštine Pećinci.