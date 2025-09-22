Lidl pokreće međunarodnu kampanju “Lidl. Isplati se.“ jasnom porukom i obećanjem potrošačima

Lidl danas pokreće svoju prvu međunarodnu brend kampanju u 31 evropskoj zemlji pod sloganom „Lidl. Isplati se.“. Kampanja za kompaniju Lidl predstavlja više od reklamne poruke – ona je obećanje i emocionalni most ka svim Lidlovim potrošačima.
„Lidl. Isplati se.“ je obećanje milionima ljudi koji nam svakodnevno ukazuju poverenje, jer Lidl veruje
da svaka osoba treba da ima pravo na pristup proizvodima koji su održivi, visokog kvaliteta i
pristupačnih cena.
Princip dostupnosti i pristupačnosti cena nije samo srž brend kampanje koja počinje danas, već se
slogan „Lidl. Isplati se.“ ogleda i u mnogim drugim aspektima: u raznovrsnosti naših visokokvalitetnih
robnih marki, u organskim proizvodima i biljnim alternativama koje nudimo potrošačima. On se
pokazuje u svakodnevnoj svežini koju garantujemo potrošačima, u sigurnom snabdevanju porodica i
zajednica, kao i u posebnoj vrednosti koju zajedno sa našim kupcima stvaramo tokom praznika i
ostalih, za njih, važnih događaja.
Novi slogan kompanije i poruka upućena potrošačima prevazilaze obećanje najboljeg odnosa cene i
kvaliteta. Oni predstavljaju osnovno načelo našeg poslovanja. „Isplati se.“ za Lidl znači prepoznati i
ceniti prave vrednosti u životu – one koje su ljudima zaista važne: sigurnost, pouzdanost i ostvarenje
ličnih, malih, i velikih snova.
„Lild. Isplati se.“ je obećanje…
* Našim potrošačima: ostajemo nepokolebljivi u posvećenosti da svakodnevno našim
potrošačima nudimo pristupačan kvalitet, pružajući odličan izbor, pouzdane proizvode i
uslugu i iskustvo kupovine koje stavlja ljude na prvo mesto.
* Našim zaposlenima: nastavljamo da ulažemo u budućnost naših koleginica i kolega,
podržavajući ih da ostvare svoje profesionalne ciljeve i unaprede svoje karijere, pružajući im
obuke, razvojne šanse i prilike za napredovanje u svakom segmentu poslovanja.
* Našim partnerima: želimo da nastavimo da gradimo dugoročne odnose zasnovane na
poverenju, kako bismo zajedno rasli i obezbedili održiv lanac vrednosti za naše potrošače i
lokalnu zajednicu.
* Životnoj sredini: nastojimo da stvorimo bolje sutra, stavljajući ljude u fokus naših akcija,
štiteći okolinu, sprovodeći programe za smanjenje otpada od hrane, smanjenjem plastike i
inovacijama u pakovanju, kao i obavezivanjem na korišćenje priznatih sertifikata koji
pokazuju odgovornost u odnosu prema životinjama i životnoj sredini.
Na ovaj način, Lidl stvara pravu vrednost za potrošače, zaposlene i poslovne partnere, postavljajući u
temelje snažnog i održivog brenda obećanje koje je realistično i vredno, kako danas, tako i u
budućnosti.
Brend kampanja traje od 22. septembra do kraja oktobra i oslanja se na integrisanu medijsku
strategiju na svim relevantnim kanalima, koja je osmišljena da iznenadi, ali i emotivno dotakne
potrošače.
Na linku možete pogledati TV spot.
LINK – https://youtu.be/aDxEcmkpgBw
„Kampanja je osmišljena tako da iznenadi i da inspiraciju potrošačima gde god se oni nalazili – dok se
voze autom i vide reklamu na bilbordu, dok gledaju TV, listaju društvene mreže… Cilj je da
integrisanom kampanjom zaista “dođemo do ljudi” – emotivno i sa jasnim porukama o tome šta se
zaista isplati u Lidlu“, objašnjava Ivan Medaković, rukovodilac sektora Marketing u kompaniji Lidl
Srbija.
