Izmena saobraćaja na deonici auto-puta Beška – Inđija

preuzeta fotografija

Od danas vozače očekuje izmena saobraćaja na deonici auto-puta Beška – Inđija. Tokom svetlog dela dana, u smeru ka Beogradu, biće zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini do 5.000 metara. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom, što znači da se očekuje usporen prolazak i moguće kraće zastoje, obaveštavaju iz Puteva Srbije. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Vozačima se savetuje da prilagode brzinu i poštuju signalizaciju. Prema najavama, poslove bi trebalo da završe do petka, 26. septembra, pa se normalizacija saobraćaja očekuje krajem nedelje. Vozačima se savetuje da planiraju vreme putovanja i da budu strpljivi, jer će radovi u narednim danima usporavati kretanje na ovom delu Koridora 10.