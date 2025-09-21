Ivanišević na 33. Pudarskim danima u Irigu (Video)

U Irigu su završeni 33. Pudarski dani, manifestacija koja se tradicionalno održava trećeg vikenda u septembru u Irigu kako bi se promovisalo vinogradarstvo tog kraja. Dvodnevni program organizovalo je Društvo Irižana, pod pokroviteljstvom Opštine Irig, i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu I turizam.

U slavu pudara, čuvara vinograda, najznačajnija iriška manifestacija Pudarski dani na Ribarskom trgu okupila je veliki broj učesnika, izlagača, ali I zvaničnika. Pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević je tom prilikom rekao da je ovo je jedna od najlepših manifestacija, koja promoviše vinsku tradiciju I vinski turizam.

Opština Irig pretenduje da bude fruškogorska vinska prestonica, sa oko 500 hektara pod zasadima vinove loze, I više desetina vinarija I vinskih podruma. Razvoj vinskog turizma je starteško opredeljenje ove sremske opštine, rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Tokom dva dana programa, posetioci su imali prilike da probaju pudarski paprikaš, starinske kolače, gastronomske specijalitete, kao I da uživaju u nastupima brojnih folklornih grupa, tamburaša, ali I popularnih muzičkih izvođača čime su uz mnogobrojnu publiku završeni 33. Pudarski dani.