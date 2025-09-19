Podrška mentalnom zdravlju mladih (Foto/Video)

Na današnjem sastanku Sistema 48 u Inđiji, između ostalog, je rečeno da je opština Inđija jedna od devet lokalnih samouprava u Srbiji u kojoj će se pružati program podrške deci i mladima u rešavanju problema mentalnog zdravlja. Projekat je podržan od strane UNICEF-a, a sporazum su potpisala ministarstva pravde, zdravlja, brige o porodici, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, rekla je direktor inđijskog Centra za socijalni rad, Željka Avramović Godić. Nakon sastanka Sistema 48 , u obraćanju novinarima, navela je osnovne smernice i ciljeve tog programa.