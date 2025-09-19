Cene suncokreta i kukuruza u padu, pšenice u blagom porastu

Od veštačkih đubriva, prometovan je NP 20:20 u pakovanju 25/1 po ceni od 59,94 din/kg (510 eur/t) bez PDV-a i NPK 6:24:12 u pakovanju 25/1 po ceni od 52,03 din/kg (444 eur/t) bez PDV-a.

Nakon izuzetno mirne prethodne nedelje, na tržištu je tokom ove nedelje registrovana veća aktivnost berzanskih učesnika, što se odrazilo i na promet. Preko Produktne berze ukupno je trgovano 3.919 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 119.464.525,00 dinara. Primat u trgovanju zauzela je pšenica, čineći 40 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

U prvim radnim danima ove nedelje tržište kukuruza nije beležilo veću aktivnost berzanskih učesnika. Od sredine nedelje primetna je bila veća potražnja, posebno za kukuruz sa aflatoksinom do 20/30 ppb, a usled razlike u ceni i ograničene ponude nije došlo do većeg obima trgovanja.

Kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 22,50 do 23,20 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,75 din/kg bez PDV-a (25,02 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 2,31 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Cena pšenice 20,61 din/kg bez PDV-a

Početak nedelje na tržištu pšenice odavao je utisak da je ovo tržište u fazi čekanja, gde kupci traže povoljnije cene, a prodavci ne žure sa prodajom robe. Od sredine nedelje pojačana tražnja i nešto viši cenovni nivo kupaca rezultirali su trgovanjem.

Hlebnim zrnom trgovalo se po ceni od 20,60 do 20,65 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 20,61 din/kg bez PDV-a (22,67 din/kg sa PDV-om), pokazujući blaži rast cene (+0,31 odsto).

Pasivno tržište soje

Cena sojinog zrna viša je za 1,89 odsto u odnosu na prošlonedeljnu, ipak, nedovoljno da bi ponuđači nudili veće količine za prodaju. Tržište soje ostaje pasivno, pri čemu je najmanje aktivnosti bilo kod ponuđača. Cenovni spred dodatno je otežavao trgovanje ovom uljaricom. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom okviru od 50,30 do 50,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 50,43 din/kg bez PDV-a (55,48 din/kg sa PDV-om).

Kada govorimo o stočnom ječmu, više cene na strani ponude i slabo interesovanje kupaca i dalje su glavne karakteristike ovog tržišta. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a (23,10 din/kg sa PDVom), uz klauzulu gratis lager do kraja oktobra. Statistički, cena je viša za 0,72 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu.

Koja je cena suncokreta?

Kišno vreme kratkotrajno je prekinulo žetvu suncokreta tokom nedelje, te većih lotova spremnih za brzo preuzimanje nije bilo u ponudi. Suncokretom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 56,00 din/kg (478 eur/t) bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena je niža za 0,42 odsto. Krajem nedelje, na strani tražnje, zabeležena je niža cena.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza od 15. do 19. septembra

