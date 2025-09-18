U toku treća faza radova na natputnjaku kod petlje Sremska Mitrovica

U toku je treća faza radova na natputnjaku kod petlje Sremska Mitrovica, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja na deonici od petlje Sremska Mitrovica do petlje Ruma. Tokom radova zabranjen je saobraćaj na nadvožnjaku. U trećoj fazi, saobraćaj ispod natputnjaka odvija se voznim i zaustavnim saobraćajnim trakama u oba smera, dok su preticajne trake zatvorene. Saobraćaj je obustavljen na delu petlje Sremska Mitrovica. Onemogućeno je isključenje vozila sa auto-puta koja se kreću u smeru od Beograda ka Sremskoj Mitrovici, kao i uključenje vozila na auto-put koja se kreću u smeru od Sremske Mitrovice ka Šidu, odnosno granici sa Hrvatskom. Alternativni putni pravci za vozila koja se kreću iz smera Beograda ka Sremskoj Mitrovici su preko Rume i Vognja, a za vozila koja se kreću iz smera Sremske Mitrovice ka Šidu, preko Laćarka i Martinaca do petlje Kuzmin. Krajnji rok za završetak svih radova je 29. oktobar, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.