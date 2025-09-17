Vatrogasci se družili sa predškolcima

preuzeta fotografija, pecinci.org

Deca iz Predškolske ustanove “Vlada Obradović Kameni” posetila su pripadnike Vatrogasno-spasilačke jedinice Pećinci, u sklopu obeležavanja 17. septembra, krsne slave i Dana Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Deca su mogla da se upoznaju sa vozilima i tehničkom opremom kojom Jedinica raspolaže , a o poslu i zadacima koje vatrogasci-spasioci obavljaju govorio im je komandir pećinačkih vatrogasaca Milan Stanić. Vatrogasci su mališane počastili slatkišima i svakom od njih poklonili Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama i slikovnicu Azbuka bezbednosti za đake.