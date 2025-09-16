Sednica SO Inđija u sredu

12. sednica Skupštine opštine Inđija u aktuelnom sazivu biće održana u sredu, 17. septembra. Na dnevnom redu, između ostalog, biće donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Inđija za 2025. godinu, kao i Informacija o usvojenom Izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu opštine Inđija za period od 01. 01. 2025. do 30. 06. 2025. godine . Biće razmatrani izveštaji o radu javnih preduzeća u 2024. godini, finansijski planovi mesnih zajednica, kao i kadrovska pitanja. Početak je u 10 sati.