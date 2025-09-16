Do petka traju prijave za 19. “Mini-tini fest”

preuzeta fotografija

U opštini Pećinci do 19. septembra traju prijave za 19. izdanje dečjeg muzičkog festivala „Mini- Tini Fest “, koji se ove godine održava pod sloganom „Deca će pobediti”. Festival organizuje Kulturni centar „Pećinci” pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave, a završno veče zakazano je za petak, 24. oktobar 2025. godine. Priliku da učestvuju u takmičarskom delu festivala imaće deca osnovnoškolskog uzrasta iz svih 15 naselja pećinačke opštine. Prva audicija zakazana je za 19. septembar i biće održana u školama u Pećincima, Šimanovcima i Kupinovu. Najuspešniji kandidati dobiće matrice i tekstove pesama sa kojima će raditi do druge audicije, koja će se održati 26. septembra, dok će finalna selekcija biti organizovana 3. oktobra. Tada će biti odabrani finalisti koji će nastupiti na velikoj sceni u okviru samog festivala. „Mini- Tini Fest ” je takmičarskog tipa, a učesnici će biti podeljeni u dve kategorije: „mini” – od prvog do petog razreda i „tini” – od šestog do osmog razreda, a najbolji će biti nagrađeni. Kao i prethodnih godina, Kulturni centar „Pećinci” obezbedio je vredne nagrade za pobedničku školu, navode između ostalog organizatori pomenutog muzičkog festivala.