Rezultati fudbalskih utakmica

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 5. KOLO (16 ČASOVA):
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – SLOGA ČONOPLJA (2-2)
OFK KIKINDA – NAFTAGAS ELEMIR (2-1)
VETERNIK – SLOBODA DONJI TOVARNIK (1-0)
MLADOST BAČKI JARAK – OMLADINAC NOVI BANOVCI (2-2)
GFK SLOVEN RUMA – INĐIJA (0-0)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – DINAMO 1945 PANČEVO (3-0)
HAJDUK DIVOŠ – JEDINSTVO STARA PAZOVA (1-1)
MLADOST OMOLJICA – OFK VRBAS (2-2)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 5. KOLO (16 ČASOVA):
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – JADRAN GOLUBINCI (1-1)
HAJDUK BEŠKA – SLOGA TEMERIN (3-1)
ŠUMAR OGAR – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (1-0)
RADNIČKI 1910 ŠID – LSK LAĆARAK (1-1)
DUNAV STARI BANOVCI – BORAC ŠAJKAŠ (0-0)
JEDINSTVO RUMENKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA (0-2)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – PODUNAVAC BELEGIŠ (1-1)
TSK TEMERIN – INDEX NOVI SAD (1-3)
SREMSKA LIGA, 5. KOLO (16 ČASOVA):
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – LJUKOVO (3-1)
PARTIZAN VITOJEVCI – KAMENI AŠANJA (1-0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – NAPREDAK POPINCI (0-4)
BORAC 1925 MARTINCI – ČSK ČORTANOVCI (3-1)
SREMAC VOJKA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (3-2)
JEDINSTVO RUMA – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (4-0)
POLET NOVI KARLOVCI – 1. MAJ RUMA (1-2)
SLOGA VOGANJ – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (1-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 4. KOLO (16 ČASOVA):
MLADOST BUĐANOVCI – GRANIČAR OBREŽ (1-2)
JEDINSTVO PLATIČEVO – KUPINOVO (2-1)
KRUŠEDOL – OFK BRESTAČ (5-1)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – SLOGA MARADIK (2-0)
HRTKOVCI – SREMAC DOBRINCI (4-2)
POLET NIKINCI – CAR UROŠ JAZAK (2-1)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – PLANINAC RIVICA (2-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 4. KOLO (16 ČASOVA):
SLOGA 1919 ERDEVIK – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (1-3)
GRANIČAR ADAŠEVCI – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (1-2)
JEDINSTVO MOROVIĆ – BORAC RADENKOVIĆ (1-0)
FRUŠKA GORA RUMA – NAPREDAK VAŠICA (6-0)
GRANIČAR JAMENA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (1-4)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OFK BOSUT (11-0)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – GRANIČAR KUZMIN (5-0)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 3. KOLO (15 ČASOVA):
NAPREDAK ŽARKOVAC – GRANIČAR GRABOVCI (3-1)
PSK PUTINCI – BORAC STEJANOVCI (1-1)
JEDINSTVO KRALJEVCI – DONJI PETROVCI (1-2)
BORAC KLENAK – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI (1-7)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 3. KOLO (16 ČASOVA):
SLOGA KRNJEŠEVCI – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (0-1)
VOJVODINA NERADIN – RUDAR VRDNIK (1-4)
VITEZ SUBOTIŠTE – LOVAC KARLOVČIĆ (1-0)
DUNAV NOVI SLANKAMEN – SU ROMA SREM SURDUK (1-0)
SLOVEN SIBAČ – BORAC JARKOVCI (7-0)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: SREMAC DEČ
GFL SREMSKA MITROVICA, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
MITROS SREMSKA MITROVICA – SLOBODA ŠAŠINCI (0-3)
BSK BEŠENOVO – SREMAC JARAK (1-2)
PLANINAC LEŽIMIR – BORAC VELIKI RADINCI (2-2)
OFK SPARTA GRGUREVCI – SLOGA ĆALMA (2-1)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
JEDNOTA ŠID – SREMAC BERKASOVO (9-0)
JEDINSTVO LJUBA – BORAC ILINCI (3-1)
OFK BINGULA – OMLADINAC BATROVCI (3-2)
SINĐELIĆ GIBARAC – OFK BAČINCI (1-4)
