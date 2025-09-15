Protest poljoprivrednika u Novom Sadu

preuzeta fotografija

Poljoprivrednici su se danas okupili na protestu koji organizuje sedam udruženja ispred zgrade Banovine u Novom Sadu. Od države zahtevaju pomoć od 300 evra po hektaru, oslobađanje goriva od akciza, uređenje robne berze, rešenje dugova prema PIO fondu i povoljne kredite sa jednim odsto kamate. Prema najavama, to je protest upozorenja, a ispred zgrade Banovine ostaće tokom celog dana, dok će u narednom periodu, kako prenose mediji, ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, širiti proteste i u drugim delovima Srbije.