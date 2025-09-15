AK “Sirmium” u Smederevu osvojio osam medalja (Foto/Video)

Na mitingu Trofej Smederevske tvrđave u subotu, naš klub imao je jedanaest takmičara, od toga smo osvojili osam medalja.
Zlatne medalje osvojio je Vukašin Blagojević u skoku u dalj, Mila Mimić na 50 m prepone i Matija Radošević na 50 m prepone.
Srebrne medalje osvojile su Jana Pavlović na 60 m i Mirka Sivac u bacanju vorteksa. Do bronzane medalje došli su Vukan Mimić u skoku u dalj, Gavrilo Džever na 50 m prepone i Una Džever na 200 m .
Takmičili su još i Tanja Marković na 200 m , Aleksej Miljanović na 50 m prepone i Luka Mimić na 60 m .
Treneri Goran Pavlović i Nina Džever su vrlo zadovoljni ostvarenim rezultatima, borbenošću i prijateljstvom koje vlada među njihovom decom. Nažalost, nekim takmičarima je falilo malo sportske sreće, ali idemo dalje, spremamo se za naredna takmičenja.
U vikendu za nama u Kraljevu, održano je Prvenstvo Srbije u višebojima. Atletski klub Sirmium je imao jednog predstavnika, Tubića Ognjena, i to u najmlađoj kategoriji, mlađih pionira (U14).
Iako se desio peh u zagrevanju, gde je došlo do povrede i pojavljivanja bola u zadnjoj loži , mladi Tubić je stisnuo zube i hrabro se borio do kraja.
Nakon trke na 60 m i skoka u dalj, nije bio po broju osvojenih bodova među tri najbolja, ali je onda došlo vreme za bacanje kugle, gde je ubedljivo poveo , što mu je donelo bronzanu medalju u ukupnom plasmanu.
Trener Macanović izjavljuje da usled nepredviđenih okolnosti i povrede zbog koje bi mnogi odustali od takmičenja, moramo biti zadovoljni bronzom, iako smo težili još većem uspehu. Uz Ognjena na takmičenju bila je Vanja Milanović, najmlađi trener u AK Sirmium, do nedavna aktivna atletičarka, a sada trener u klubu, koja u međuvremenu stiče licencu atletskog trenera, a uporedo veoma uspešno radi kao fitnes trener u svom fitnes studiju FIT QUEENS.
Slobodan Macanović