Proizvođači kukuruza se nadaju višoj ceni, “palo” prvo trgovanje novim rodom soje

preuzeta fotografija

Najizraženiji cenovni spred i najviše oscilacija u odnosu ponude i tražnje registrovano je kod suncokreta, što je uslovilo slab promet ovom uljaricom

Protekla nedelja na Produktnoj berzi donela je pad prometa u odnosu na prethodnu. Slaba aktivnost i ponuđača i kupaca zabeležena je kod gotovo svih primarnih ratarskih kultura. Ukupan promet iznosio je 908 tona robe, finansijske vrednosti 24.063.300,00 dinara.

Nadajući se višoj ceni zbog lošeg ovogodišnjeg prinosa, proizvođači kukuruza nisu nudili veće količine. Kukuruzom novog roda trgovalo se po ceni od 22,50 do 24,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 23,29 din/kg bez PDV-a (25,61 din/kg sa PDV-om). Kada je u pitanju rod 2024. godine, berzanski ugovor zaključen je po ceni od 24,00 din/kg bez PDV-a (26,40 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad cene od 1,37 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.P

Pšenica 20,55 din/kg bez PDV-a

Tržište pšenice bilo je pasivno tokom većeg dela radne nedelje, uz izuzetno slabu ponudu. Ipak i pored navedenog, najveći udeo u nedeljnom trgovanju imalo je hlebno zrno (47 odsto). Berzanski ugovori zaključeni su u uskom cenovnom rasponu od 20,50 do 20,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,55 din/kg bez PDV-a (22,60 din/kg sa PDV-om), za 0,23 odsto više u odnosu na prethodnu sedmicu. Interesovanje kupaca ostalo je usmereno na pšenicu sa nižim sadržajem proteina.

Prvi ugovor za novi rod soje

Kada je reč o sojinom zrnu, na strani ponude beležile su se manje količine ove uljarice, ali i periodi potpunog izostanka ponude. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 49,50 din/kg bez PDV-a (54,45 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta, što je ujedno i prvo trgovanje novim rodom. Kako se radna nedelja bližila kraju, primetan je bio viši cenovni nivo na strani tražnje, ali usled izostanka ponude nije bilo daljeg trgovanja.

Stočni ječam prometovan je po ceni od 20,80 do 21,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,85 din/kg bez PDV-a (22,93 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 0,72 odsto. Usled višeg cenovnog nivoa ponude i slabog interesovanja kupaca, veće trgovinske dinamike na ovom tržištu nije bilo.

Najizraženiji cenovni spred i najviše oscilacija u odnosu ponude i tražnje registrovano je kod suncokreta, što je uslovilo slab promet ovom uljaricom. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 56,81 din/kg (485 eur/t) bez PDV-a, na paritetu CPT kupac. Od mineralnih đubriva, nuđen je NPK 15:15:15 u pakovanju 600/1 po ceni od 470 eur/t bez PDV-a, MAP 10:46 u pakovanju 600/1 po ceni od 720 eur/t bez PDV-a, dok je UREA u pakovanju 25/1 nuđena po ceni 460 do 465 eur/t bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza od 8. do 12. septembra

(Redakcija)