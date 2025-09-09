Slaba ponuda i promet suncokreta. Po kojoj ceni se trgovalo? (Video)

preuzeta fotografija

Kukuruzom novog roda trgovalo se po ceni od 23,00 do 23,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od pariteta. Većih količina robe za promptnu isporuku nije bilo u ponudi.

Tokom čitave nedelje aktivnost berzanskih učesnika bila je slaba, prevashodno na strani ponude, što se odrazilo i na promet. Preko Produktne berze trgovano je 1.824 tona robe, finansijske vrednosti 48.369.703,60 dinara.

Tržište kukuruza karakterisala je slaba ponuda i na nižem cenovnom nivou u odnosu na prethodnu nedelju. Ipak i pored nižih cena, većeg interesovanja za trgovinom nije bilo ni na strani tražnje. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 24,00 do 24,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 24,33 din/kg bez PDV-a (26,77 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 5,81 odsto u odnosu na sedam dana ranije.

Kukuruzom novog roda trgovalo se po ceni od 23,00 do 23,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od pariteta. Većih količina robe za promptnu isporuku nije bilo u ponudi.

Pšenica 20,50 din/kg bez PDV-a

Na tržištu pšenice pretežno je nuđena pšenica sa većim sadržajem proteina. Fokus kupaca ostao je usmeren na pšenicu sa 11-12 odsto proteina, a tražena je i pšenica za stočnu ishranu. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na proteklu nedelju, registrovana je promena cene od -0,18 odsto.

Pasivno na tržištu soje

Tržište soje i dalje je pasivno. Slaba aktivnost i ponuđača i kupaca uticala je na izostanak prometa ovom uljaricom. Stočni ječam prometovan je u manjoj količini po ceni od 21,00 din/kg bez PDVa (23,10 din/kg sa PDV-om). Statistički, u odnosu na prethodnu sedmicu cena je viša za 1,45 odsto.

Na tržištu je tokom nedelje bilo ponuda i po nižim cenama, ali usled slabe tražnje nije dolazilo do trgovanja.

Najviše aktivnosti kupaca primetno je bilo kod suncokreta. Sa druge strane slaba ponuda i cenovni spred uslovili su slab promet. Zaključen je jedan berzanski ugovor za suncokret po ceni od 56,24 din/kg (480 eur/t) bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza od 1. do 5. septembra

(Redakcija)