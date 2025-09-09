Požar pored pruge u Laćarku brzo ugašen

preuzeta fotografija

Sinoć oko 19 časova, na pruzi Beograd-Šid u Laćarku, došlo je do požara na niskom rastinju i suvoj travi u delu Železničke ulice, kod same pruge. Kako su saopštili iz Vatrogasne brigade Sremska Mitrovica, zbog vatre je zaustavljen teretni voz između naselja Varda i Savske ulice. Brzom intervencijom vatrogasaca, požar je ugašen i sprečeno je dalje širenje. Lokomotiva i vagoni ostali su na mestu dok je trajala intervencija, a istraga će utvrditi sve okolnosti. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da ne pale nisko rastinje i suvu travu na otvorenom prostoru, jer takvi požari mogu ugroziti bezbednost ljudi, saobraćaja i imovine.