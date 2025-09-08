Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – MLADOST OMOLJICA (1-0)
OFK VRBAS – GFK SLOVEN RUMA (3-2)
INĐIJA – HAJDUK DIVOŠ (0-2)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – MLADOST BAČKI JARAK (3-3)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK KIKINDA (1-1)
NAFTAGAS ELEMIR – ŽELEZNIČAR INĐIJA (0-0)
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (2-1)
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – VETERNIK (0-3)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (3-2)
PODUNAVAC BELEGIŠ – ŠUMAR OGAR (2-1)
SLOGA TEMERIN – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (3-0)
RADNIČKI NOVA PAZOVA – DUNAV STARI BANOVCI (0-1)
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – RADNIČKI 1910 ŠID (3-0)
LSK LAĆARAK – TSK TEMERIN (1-4)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – HAJDUK BEŠKA (1-2)
JADRAN GOLUBINCI – JEDINSTVO RUMENKA (1-0)
SREMSKA LIGA, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (1-6)
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – PARTIZAN VITOJEVCI (4-1)
KAMENI AŠANJA – SLOGA VOGANJ (2-1)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – POLET NOVI KARLOVCI (0-3)
LJUKOVO – JEDINSTVO RUMA (3-1)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – SREMAC VOJKA (4-2)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – BORAC 1925 MARTINCI (-:-)
ČSK ČORTANOVCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (3-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – JEDINSTVO PLATIČEVO (2-0)
PLANINAC RIVICA – POLET NIKINCI (4-1)
CAR UROŠ JAZAK – MLADOST BUĐANOVCI (0-0)
GRANIČAR OBREŽ – HRTKOVCI (1-0)
SREMAC DOBRINCI – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (4-2)
SLOGA MARADIK – KRUŠEDOL (3-1)
OFK BRESTAČ – KUPINOVO (2-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
BORAC RADENKOVIĆ – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (2-1)
NEDELJA:
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – GRANIČAR ADAŠEVCI (2-4)
GRANIČAR KUZMIN – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (0-4)
OFK BOSUT – SLOGA 1919 ERDEVIK (2-0)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – GRANIČAR JAMENA (2-1)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – FRUŠKA GORA RUMA (4-0)
NAPREDAK VAŠICA – JEDINSTVO MOROVIĆ (2-2)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 2. KOLO (16 ČASOVA):
BORAC STEJANOVCI – JEDINSTVO KRALJEVCI (4-0)
DONJI PETROVCI – BORAC KLENAK (12-0)
GRANIČAR GRABOVCI – PSK PUTINCI (2-2)
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – NAPREDAK ŽARKOVAC (2-3)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
RUDAR VRDNIK – SLOGA KRNJEŠEVCI (6-0)
SU ROMA SREM SURDUK – VOJVODINA NERADIN (1-2)
BORAC JARKOVCI – VITEZ SUBOTIŠTE (3-2)
LOVAC KARLOVČIĆ – DUNAV NOVI SLANKAMEN (2-0)
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SREMAC DEČ (5-0)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: SLOVEN SIBAČ
GFL SREMSKA MITROVICA, 1. KOLO (17 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – PLANINAC LEŽIMIR (5-1)
NEDELJA:
SREMAC JARAK – BORAC VELIKI RADINCI (0-1)
SLOGA ČALMA – BSK BEŠENOVO (3-0)
SLOBODA ŠAŠINCI – OFK SPARTA GRGUREVCI (0-0)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 1. KOLO (17 ČASOVA):
SINĐELIĆ GIBARAC – JEDNOTA ŠID (2-1)
OFK BAČINCI – OFK BINGULA (4-0)
OMLADINAC BATROVCI – JEDINSTVO LJUBA (4-1)
BORAC ILINCI – SREMAC BERKASOVO (3-0)
(Redakcija)