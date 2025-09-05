Obeležavanje godišnjica u Sremskoj Mitrovici

U Sremskoj Mitrovici za vikend biće obeležene dve značajne godišnjice stradanja srpskog naroda.

U subotu, 6. septembra, na polju Leget biće obeleženo 111 godina od Bitke na Legetu. Obeležavanje počinje u 11 časova služenjem parastosa, nakon čega će uslediti polaganje venaca i kratak kulturno-umetnički program.

Dan kasnije, u nedelju, 7. septembra, biće obeleženo 83 godine od stradanja naroda Srema u ustaškim racijama Viktora Tomića tokom 1942. godine. U 9.30 časova biće služena liturgija u kapeli na pravoslavnom groblju, dok će u 11 časova na Spomen-groblju biti održan parastos, polaganje venaca i komemoracija.