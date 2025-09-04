Apel CK: Napotrebnija dečja odeća i obuća

Crveni krst Pećinci uputio je apel građanima pećinačke opštine koji imaju polovnu dečju odeću i obuću koja im više nije neophodna, da je spakuju i donesu u prostorije Crvenog krsta u Pećincima. Po rečima sekretara Crvenog krsta Gordane Konjević, sa dolaskom jeseni i početkom školske godine, građani slabijeg materijalnog stanja sve češće im se obraćaju, pa su zalihe polovne garderobe napravljene tokom leta na izmaku. Nedavno je, u susret novoj školskoj godini, Udruženje žena „Kolevka Srema” iz Pećinaca uručilo pećinačkom Crvenom krstu veliku količinu korišćene odeće i obuće, među kojima je najviše garderobe za decu školskog uzrasta.