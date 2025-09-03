Počela isplata sredstava iz Alimentacionog fonda

preuzeta fotografija

Počela je isplata sredstava na osnovu Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije. U saopštenju se navodi da je Ministarstvo, na osnovu pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, donelo prvo rešenje i finansijska sredstva uplatilo na račun korisnika, čime je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda namenjenog privremenom izdržavanju. Tim povodom, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, između ostalog, poručila je da država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i da se bori da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo, stoji na sajtu pomenutog Ministarstva.